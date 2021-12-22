В МИД РФ назвали заразительной начатую США "охоту" на россиян

Новости

В Москве украсили главную елку страны 13:53
В Москве увеличат стоимость патента для мигрантов 13:51
Собянин: Школьников будут переводить на удаленку только в крайнем случае 13:41
Песков оценил вероятность контактов Путина с Байденом до конца года 13:39
Лавров: Москва не оставит без ответа дискриминацию российских СМИ на Западе 13:35
Новый стадион "Милана" и "Интера" построят к 2027 году 13:35
Закон о телемедицине может появиться в 2022 году 13:34
"Оранжевый" уровень погодной опасности продлили в Москве 13:27
По факту гибели военнослужащих под лавиной возбуждено дело 13:24
Косачев осудил действия немецкого медиарегулятора в отношении телеканала RT DE 13:12
Кремль опубликовал список журналистов на пресс-конференцию Путина 13:06
Матвиенко предостерегла аудиторов от "выполнения заказов" 12:46
Собянин: В Москве коронавирусом переболели два миллиона человек 12:43
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке 12:42
Американец украл 18-метровый мост 12:39
Сотруднику МГУ понадобилась медпомощь после инцидента с отцом Тепляковой 12:37
RT назвал неправомерными действия Германии в отношении RT DE 12:37
Экологи назвали наиболее открытые энергетические компании 12:30
Синоптик рассказала о погоде в Москве на Новый год 12:19
Лучшие экологические проекты получили "Зеленую премию" 12:19
Дзюба готов пойти на примирение с Карпиным 12:17
В Азербайджане продлили режим карантина до весны 12:17
Оперштаб: В Москве выявлено 1904 новых случая COVID-19 12:13
У дочернего предприятия Ростеха "пропали" десять самолетов Т-500 12:11
Врачи смогут использовать препараты офф-лейбл в лечении детей 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
22.12.2021 12:43
Рубрика: Власть

В МИД РФ назвали заразительной начатую США "охоту" на россиян

Текст: Юрий Когалов
Начатая США "охота" на россиян в третьих странах оказалась заразительной. Примеру Соединенных Штатов стали следовать другие, например, Украина.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

МИД разочарован решением Швейцарии об экстрадиции россиянина Клюшина в США

По его словам, в последние годы россияне неоднократно "задерживались и подвергались политически мотивированному преследованию, в том числе по запросам третьих стран". "Наибольшую проблему в этом плане представляет ведущаяся американскими властями по всему миру охота на наших граждан... К сожалению, в последнее время данная практика оказалась заразительной... К соответствующим действиям стали прибегать другие государства", - заявил дипломат. В связи с этим Лукьянцев напомнил об одном из самых резонансных случаев, о задержании в Праге по запросу Украины Александра Франчетти.

МИД РФ делает все для помощи россиянину и ожидает, что власти Чехии освободят его.

Ранее Лукьянцев в интервью РИА Новости оценил и выдачу Швейцарией в США бизнесмена Владислава Клюшина. "Это очередной эпизод той самой охоты", - отметил дипломат. По его словам, Москва будет добиваться возвращения Клюшина, ему будет оказана помощь по линии консульских учреждений.

Всего, по данным МИД России, по запросам США в третьих странах, начиная с 2008 года, были арестованы и экстрадированы в Америку уже более полусотни российских граждан. В их числе - предприниматель Виктор Бут, летчик Константин Ярошенко и многие другие россияне, которые по различным обвинениям были приговорены к огромным срокам заключения и в настоящее время отбывают их в американских тюрьмах.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Песков оценил вероятность контактов Путина с Байденом до конца года
Минфин предложил в 4 раза увеличить выплаты по ОСАГО пострадавшим в ДТП
Посольство РФ в США призвало не перекладывать вину за рост напряженности
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке
Биржевая цена газа в Европе превысила рекордные 2200 долларов
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими