В МИД РФ назвали заразительной начатую США "охоту" на россиян

Начатая США "охота" на россиян в третьих странах оказалась заразительной. Примеру Соединенных Штатов стали следовать другие, например, Украина.

Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

По его словам, в последние годы россияне неоднократно "задерживались и подвергались политически мотивированному преследованию, в том числе по запросам третьих стран". "Наибольшую проблему в этом плане представляет ведущаяся американскими властями по всему миру охота на наших граждан... К сожалению, в последнее время данная практика оказалась заразительной... К соответствующим действиям стали прибегать другие государства", - заявил дипломат. В связи с этим Лукьянцев напомнил об одном из самых резонансных случаев, о задержании в Праге по запросу Украины Александра Франчетти.

МИД РФ делает все для помощи россиянину и ожидает, что власти Чехии освободят его.

Ранее Лукьянцев в интервью РИА Новости оценил и выдачу Швейцарией в США бизнесмена Владислава Клюшина. "Это очередной эпизод той самой охоты", - отметил дипломат. По его словам, Москва будет добиваться возвращения Клюшина, ему будет оказана помощь по линии консульских учреждений.

Всего, по данным МИД России, по запросам США в третьих странах, начиная с 2008 года, были арестованы и экстрадированы в Америку уже более полусотни российских граждан. В их числе - предприниматель Виктор Бут, летчик Константин Ярошенко и многие другие россияне, которые по различным обвинениям были приговорены к огромным срокам заключения и в настоящее время отбывают их в американских тюрьмах.