В Минске сравнили политику Запада с преступлениями нацистов

Подводя итоги шестой сессии нижней палаты белорусского парламента, Владимир Андрейченко подчеркнул в среду, 22 декабря, что депутаты уделяли особое внимание укреплению национальной безопасности и защите исторической правды. Ведь в нравственном смысле, подчеркнул спикер, "современная политика коллективного Запада в отношении Беларуси ничем не лучше того, что творили нацисты и их пособники на нашей земле 80 лет тому назад". Одним из ответов на эту угрозу, констатировал оратор, и стало принятие законопроектов, устанавливающих уголовную ответственность за призывы к санкциям против РБ и отрицание геноцида белорусского народа.

Важнейшим итогом проделанной работы, по его словам, стало принятие пакета бюджетных законопроектов, в которых удалось сохранить социальную направленность, создав необходимые предпосылки для выполнения государством своих обязательств перед гражданами.

А изменения, которые внесенные в налоговый кодекс, будут работать, пояснил он, на повышение роли национального бизнеса в решении общегосударственных задач, финансировании важнейших социальных проектов и развитии промышленного потенциала страны.

Огромную роль в поддержании народного единства и связи поколений, отметил спикер, играют образование и культура. Поэтому вопросы патриотизма и воспитания активной гражданской позиции были ключевыми при принятии Кодекса об образовании. "С таких же позиций нужно будет работать и над поправками в законы по вопросам культуры", привлекая внимание общественности "к проблеме сохранения национального историко-культурного наследия", - обратился к своим коллегам парламентарий.

Отметив, что магистральные задачи депутатского корпуса на перспективу будут определены в Послании главы государства белорусскому народу и парламенту, Андрейченко уточнил, что в палате "уже сегодня формируется достаточно объемная программа законотворческой деятельности". Во-первых, заявил он, необходимо завершить работу над проектами законов об изменении Гражданского кодекса, о лицензировании, об ипотеке, о рынке ценных бумаг, о борьбе с коррупцией. Запланирована также корректировка Банковского и Трудового кодексов, законов о государственно-частном партнерстве и о противодействии монополистической деятельности. Самая серьезная работа предстоит по подготовке проекта принципиально нового кодекса, который комплексно урегулирует вопросы гражданского и хозяйственного судопроизводства.

Все эти документы, резюмировал он, следует "рассматривать сквозь призму реализации программы социально-экономического развития до 2025 года, внимательно сверяя предлагаемые нормы с реальными потребностями регионов, субъектов хозяйствования и наших избирателей".