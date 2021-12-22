Врач Лоуренс Янг рассказал, как отличить "омикрон" от простуды

Заразившиеся штаммом "омикрон" британцы рассказали о симптомах заболевания. Чаще всего пациенты жалуются на головную боль и усталость, подчеркнул вирусолог Лоуренс Янг, который проанализировал данные по COVID-19. По словам специалиста, многие заболевшие даже не подозревают, что у них коронавирус. Думают, что обычная простуда.

"Симптомы похожи, но при заражении штаммом коронавируса головная боль и усталость появляются быстрее. А простуда развивается дольше - в течение нескольких дней", - цитирует Янга газета The Sun.

Ранее жар и кашель называли первыми симптомами нового варианта SARS-CoV-2. При "омикроне" только 50 процентов людей жалуются на лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса.

Подчеркивается, что симптомы часто напоминают простуду: насморк, головная боль, утомляемость, чихание и боль в горле. Некоторые пациенты жаловались на потерю аппетита и затуманенность в голове. Даже врач не сможет "на глаз" определить, COVID-19 у вас или ОРВИ. Необходим ПЦР-тест.

В России штамм "омикрон" официально подтвержден у 41 человека. Все они находятся в стационаре под наблюдением врачей. У пациентов первые три дня была повышенная температура тела (до 38,5 градуса), першение в горле, слабость, небольшой кашель.