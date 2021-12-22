Новости

Министр полиции Мадагаскара проплыл 12 часов в море после крушения вертолета 06:10
Врач Лоуренс Янг рассказал, как отличить "омикрон" от простуды 05:15
В Приамурье ночью в метель собака нашла подозреваемого в убийстве 05:02
Байден приказал направить в больницы США тысячу военных врачей 04:48
На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за циклона 04:39
В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного 04:00
Врач-диетолог Елена Чедия дала советы по выбору куриного мяса 03:35
В США не вернут в тюрьмы заключенных, отправленных домой из-за COVID-19 03:20
Ипотечные заемщики уйдут на вторичный рынок 02:40
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен из-за погоды 02:11
Смертность от COVID-19 за неделю снизилась на 9 процентов 01:50
Премьер Израиля анонсировал вакцинацию четвертой дозой вакцины от COVID 01:45
На острове Пасхи обнаружен коронавирус впервые за 15 месяцев 01:17
ВОЗ: Штамм "омикрон" обнаружен в 106 странах мира 00:38
В США P&G отзывает сухие аэрозоли для волос из-за найденного в них бензола 00:18
Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде 21.12.2021
"Спартак" объявил о подписании нападающего Николсона 21.12.2021
Шейх Дубая выплатит бывшей жене более полумиллиарда долларов за развод 21.12.2021
Германия готова ввести более жесткие ограничения после Рождества 21.12.2021
В США зафиксирован самый медленный рост населения за всю историю 21.12.2021
"Барыс" и "Сочи" одержали победы в очередной игровой день КХЛ 21.12.2021
Билл Гейтс спрогнозировал, когда может закончиться пандемия 21.12.2021
В ВОЗ рассказали, людей какого возраста чаще поражает “омикрон” 21.12.2021
В Южной Осетии умерли двое попавших под лавину российских военных 21.12.2021
Власти ФРГ запретили зрителям посещать футбольные матчи из-за "омикрона" 21.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
22.12.2021 05:15
Рубрика: Общество

Врач Лоуренс Янг рассказал, как отличить "омикрон" от простуды

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заразившиеся штаммом "омикрон" британцы рассказали о симптомах заболевания. Чаще всего пациенты жалуются на головную боль и усталость, подчеркнул вирусолог Лоуренс Янг, который проанализировал данные по COVID-19. По словам специалиста, многие заболевшие даже не подозревают, что у них коронавирус. Думают, что обычная простуда.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В ВОЗ рассказали, людей какого возраста чаще поражает “омикрон”

"Симптомы похожи, но при заражении штаммом коронавируса головная боль и усталость появляются быстрее. А простуда развивается дольше - в течение нескольких дней", - цитирует Янга газета The Sun.

Ранее жар и кашель называли первыми симптомами нового варианта SARS-CoV-2. При "омикроне" только 50 процентов людей жалуются на лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса.

Подчеркивается, что симптомы часто напоминают простуду: насморк, головная боль, утомляемость, чихание и боль в горле. Некоторые пациенты жаловались на потерю аппетита и затуманенность в голове. Даже врач не сможет "на глаз" определить, COVID-19 у вас или ОРВИ. Необходим ПЦР-тест.

В России штамм "омикрон" официально подтвержден у 41 человека. Все они находятся в стационаре под наблюдением врачей. У пациентов первые три дня была повышенная температура тела (до 38,5 градуса), першение в горле, слабость, небольшой кашель.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона доставлены в полицию
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год