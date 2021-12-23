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Киану Ривз рассказал, о чем договорился с главой Marvel Кевином Файги

Новости
    23.12.2021, 15:40
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Последний раз Киану Ривз появлялся в кинокомиксах больше 15 лет назад в фильме "Константин" - еще до коммерческого расцвета молодого жанра. С тех пор крупные студии, экранизирующие комиксы, пытаются занять сверхпопулярного актера в своих проектах. Первые слухи об этом начали курсировать в 2019-м, а в 2020 сообщалось, что артист встретился с главой Marvel Кевином Файги и вел переговоры о подборе подходящей роли в MCU.

В интервью порталу Comicbook Ривз подтвердил эту информацию, назвал Файги "крутым парнем" и сказал, что в тот раз переговоры ни к чему не привели, но они будут продолжать рассматривать различные варианты.

При таком раскладе можно резюмировать, что появление Киану Ривза в киновселенной Marvel вопрос уже решенный, но произойдет это только тогда, когда появится подходящий для него персонаж.

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