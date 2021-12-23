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Во вселенной "Джона Уика" появились Нео и Агент Смит из "Матрицы"

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    23.12.2021, 11:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Lionsgate Movies объявила о переносе премьеры "Джона Уика 4" почти на год, но сделала это не скучной публикацией в Twitter и не через СМИ, а выпустив короткий тизер на YouTube.

Самая примечательная деталь в ролике - это табло с именами в агентстве, в котором некогда был занят в качестве наемного убийцы персонаж Киану Ривза. Есть на нем две примечательные таблички - "Смит, А" и "Андерсон, Т" - явно отсылающие к героям "Матрицы".

До выхода "Воскрешения" в фанатских кругах существовало много теорий о том, что две франшизы могут быть связанными - изначально две четвертые части даже должны были выйти в прокат в один день, но на деле у проекта Ланы Вачовски оказалось куда больше общего с "Билом и Тедом", нежели с мрачным миром непрекращающихся разборок киллеров.

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