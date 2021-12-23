Косачев: Если бы Запад слушал Россию, проблем в отношениях было бы меньше

Впечатления от ежегодной "большой" пресс-конференции В.В. Путина - самые положительные. Я бы сказал - с учетом самого настроя. Многие, прежде всего, за пределами страны явно ожидали выступления лидера "воюющей страны", или как минимум предвоенной.

Ничего подобного. В центре внимания, как и раньше, социальные проблемы, нужды граждан страны - на фоне непростой (но отнюдь не худшей в сравнении с другими странами) экономической и пандемической ситуации. Тот редкий случай, когда я, как международник, скорее рад, что акцент именно на внутренних проблемах, причем без попыток оправдать их сугубо внешними причинами. Наоборот: глава государства резко отвел аргумент на тему "нас окружают".

Хотя про внешнее вмешательство было сказано весьма жестко: нас нельзя победить, но при этом два раза за столетие удалось развалить изнутри. Именно когда какие-то силы начинают объективно действовать в чужих интересах. Думаю, кстати, что это сигнал и комиссии Совета Федерации по противодействию внешнему вмешательству. Обратил внимание и на то, что была упомянута роль Запада в событиях на Кавказе в прежние годы - об этом так конкретно давно не говорилось. Но сегодня в контексте попыток развала России сказано явно не случайно.

Украина: четкая расстановка вех. Спусковым механизмом стал госпереворот, произошедший, несмотря на гарантии европейских держав. Даже не прозападная ориентация новых властей, поскольку с не менее прозападными Ющенко и Тимошенко удавалось договариваться. Все произошедшее дальше - Крым, Донбасс - прямые последствия. Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее.

По нынешней ситуации с Украиной - логичный вопрос, который и я задаю себе с сентября: готовится новая операция Киева на Донбассе? Какая-то масштабная провокация, которая должна дать миру картинку "агрессии России", чтобы Запад мог, наконец, сказать: "а мы предупреждали!". Что Россия не останется в стороне, подтвердил сегодня и Владимир Владимирович, говоря про события 2014 года: "или мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит в Донбассе?". Похоже, коллективный Запад действительно "прощупывает", при каких именно условиях Россия отреагирует примерно так, как отреагировала в 2008 году на атаку Грузии на Цхинвал и на миротворцев. Опасная игра.

Предложения по гарантиям безопасности и проекты соглашений: в целом реакция адресатов положительная. Просчитались очередные "знатоки Путина" на Западе, предсказывавшие некую искусственно разыгранную обиду - мол, раз не хотите обсуждать наши предложения, то мы прекращаем диалог (подразумевается - и начинаем агрессию). Президентские разъяснения, что называется, "на пальцах": наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от интересов безопасности России. Мы не выдвигаем избыточных требований, но на фоне пяти волн расширения НАТО имеем право ставить вопрос об обеспечении нашей безопасности.

При этом тональность президента России в разговоре с американским корреспондентом была похожа на интонации терпеливого воспитателя, в тысячный раз объясняющего упрямому ребенку элементарные вещи. Но именно так и выглядит ситуация в нынешних отношениях с Западом: не надо искать скрытых смыслов в наших предложениях, дело - просто, буквально, исключительно - в безопасности!

Формулировка президента России предельно недвусмысленная: "Вы должны дать гарантии, и немедленно - сейчас. А не забалтывать десятилетиями". Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф - вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет. Фиксируем: кредит доверия к Западу полностью исчерпался именно в 2021 году, и это вполне серьезно. Исторический экскурс к словам патриарха германской внешней политики Э.Бара о том, что отказ от выстраивания новой архитектуры безопасности после окончания "холодной войны" приведет лишь к перемещению виртуальной Берлинской стены на Восток, не случаен. Это означает - и на Западе были эксперты, которые прекрасно понимали, к чему приведет безудержная экспансия НАТО. Соответственно, реакция России возникла не "вдруг", и не искусственно нагнетается, а была предсказана умными политиками десятки лет назад. Так может проблема именно в дефиците таких политиков на Западе сегодня, а не в "неожиданно" жестком поведении России?

На этом фоне - очень уверенные слова по взаимодействию с Китаем: партнерство между Россией и Китаем не имеет аналогов в истории (на мой взгляд - очень сильная констатация). И это партнерство "является серьезным стабилизирующим фактором на международной арене". Это значит - мы будем сообща работать не только на двустороннюю повестку, но и в интересах стабилизации международной системы. Похоже, это именно то, чего так боятся наши оппоненты, считающие, что единственным источником стабильности может быть только один (желательно - единственный) мировой полюс.

Подробный и очень назревший "ликбез" по ситуации с газом в Европе. Единственный вопрос - донесут ли всю эту информацию до людей в Западной Европе. Судя по тому, как старательно зачищают информационное поле от проникновения информации извне (см. нынешние репрессии против германоязычного RТ), до западной аудитории слова российского лидера дойдут "в вольном изложении", примерно как в программе "Время" советского периода. Ибо правда очень опасна, она ломает стереотип агрессивной России, без малейшего повода, исключительно по своей "людоедской" натуре, нагнетающей военные и энергетические страсти.

Афганистан - четкий сигнал к тем странам, в чьих банках заморожены афганские деньги: они будут в ответе за гуманитарный кризис в стране. Россия будет поддерживать афганский народ, но отвечать за ситуацию там должны, прежде всего, те, кто 20 лет там разрушал экономику.

И общий вывод. Если бы ретрансляторы сказанного нашим Президентом на западном направлении донесли бы до своих аудиторий смысл российской позиции полностью и без искажений - проблем в международных отношениях стало бы на порядок меньше.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.