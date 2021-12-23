Путин назвал причины дефицита газа в Европе

На рост цен на газ в Европы повлияли многие факторы, заявил в ходе традиционной пресс-конференции президент Владимир Путин.

"И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в "подземки", "ветряки" не работали. При этом местные власти "кошмарят" свои добывающие компании. Дефицит возник", - отметил глава государства.

Он также отметил, что "Газпром" увеличил поставки в дальнее зарубежье. Рост составил порядка 20%. "По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки - в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли", - подчеркнул российский лидер.

На этой неделе цены на газ в Европе превысили рекордный уровень в 2200 долларов.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.