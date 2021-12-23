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Рубрика: Общество

Патология или норма: Невролог развеял миф о головной боли на морозе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Головную боль могут спровоцировать не только вспышки на Солнце и резкие перепады атмосферного давления, но и мороз. О естественной реакции организма на холод в эфире радио Sputnik рассказал невролог Александр Будик. По его словам, у сосудов головного мозга особенная регуляция.

Фото: iStock
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"По всей коже головы располагаются рецепторы, при повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, поэтому может возникнуть головная боль", - объяснил специалист. Он не считает патологией естественную реакцию организма на изменения температуры воздуха. Решить проблему просто - достаточно носить шапку.

Аномально холодная погода в ближайшие дни прогнозируется во многих регионах России. Наиболее опасны морозы для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания. "У них могут появиться одышка, кашель", - предупредил врач Андрей Тяжельников. Он посоветовал как можно реже выходить из дома при неблагоприятных метеоусловиях. Если же вы все-таки оказались на улице - обязательно закройте лицо шарфом.

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