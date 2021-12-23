Разметку в столице засыпало метелью: будут ли приходить штрафы

Московские водители начали получать штрафы за пересечение разметки, которую не видно под выпавшим снегом. О таких случаях рассказал глава экспертного центра "Пробок.Нет" Александр Шумский. "Обычно в таких случаях камеры выключают, - отмечает общественник. - Однако бывают и сбои". В итоге никто разметки не видит, в том числе и камера. Дорожный самописец просто "знает", что она должна быть в определенном месте. И, соответственно, водителям прилетают штрафы.

Далеко не всегда дорожная разметка видна под снегом. Водители даже не подозревают, что могут получить штраф. Фото: Photoxpress

Как бы ни работали коммунальные службы, до асфальта дороги расчистить не всегда удается. Например, довольно легко и быстро заметается желтая разметка, запрещающая парковку. Не так давно она стала применяться в столице как замена радиусам, обозначающим конец парковочной зоны перед выездами из двора. Как правило, разметка в виде полукруга в начале или конце парковки наносится в местах выезда из дворов, заявили представители МАДИ.

Стоящие на полукруге машины затрудняют проезд, ограничивают обзор знаков и сигналов светофора, что нередко приводит к ДТП. "Парковка на таких местах и ранее была запрещена Правилами дорожного движения, штрафы за это могли выписать инспекторы ГИБДД", - добавили в инспекции. То же самое и с желтыми линиями. Как разъяснили "РГ" в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции, в снежную погоду штрафы за такое нарушение не выписываются. Точно такая же логика, подчеркивает Александр Шумский, должна быть и при администрировании неправильных перестроений. Например, снегом может занести и сплошную разметку, и литеру "А" на выделенных полосах, которых в столице становится все больше и больше. Конечно, в помощь водителям в этом случае знаки, но ведь не всегда есть возможность для резких перестроений, тем более зимой.

В распоряжении "Пробок.Нет" оказалось одно из штрафных писем за пересечение невидимой разметки. Водитель черного Nissan перестроился из крайнего правого ряда в левый через сплошную линию. На кадре с камеры четко обозначена неправильная траектория, однако по факту на дороге не видно ни одной линии. Камера лишь руководствуется алгоритмом. Как уже ранее писала "РГ", рассматривая подобные эпизоды, в картинке на камере просто выделяется квадрат - область, в которую автомобиль заезжать не должен. То есть сам факт наличия полос на дороге искусственный интеллект вообще не волнует. Так что если автомобилист заехал в запрещенную зону, то комплекс фиксации отмечает такой маневр как нарушение. А поскольку камера - не живой человек, нарушения разметки при невидимых линиях она не отбраковывает. Такой снимок и отправляется в центр автоматизированной фотовидеофиксации. И вот тут уже штрафные постановления формируются окончательно.

Водители, примкнувшие к обсуждению, всерьез начали опасаться штрафов за выезд на выделенку. Ведь при выезде из дворов знаки не стоят, и можно легко оказаться в зоне действия камер на автобусной полосе. А в Москве за это предусмотрен штраф - 3 тысячи рублей.

Примечательно, что еще в 2019 году федеральный минтранс обнародовал рекомендации, в которых предполагалось не администрировать подобные нарушения в снежную погоду. К тому же, даже если камеру и не выключили, есть же "живой" инспектор, который свежим взглядом должен проверить картинку. Как правило, если на снимке не видно разметки или знака, за нарушения требования которых водителя наказывают, постановление отправляется в корзину, а не на почту. Но исключения бывают везде.

Почему же такие случаи пропускают? "Банально замыливается глаз, - комментирует эксперт Autonews, автомобильный юрист Михаил Никитин. - Тем более что на осмотр фотоматериала у инспектора в среднем всего восемь секунд".

Так что же в таком случае делать водителю, получившему "снежный" штраф? Как считает Александр Шумский, такой штраф можно и нужно обжаловать. В базе правовой информации "Гарант" содержится образец самой жалобы и алгоритм ее подачи. С одной стороны, он кажется простым, но с другой - слишком много моментов нужно учесть. Главный из них - дорожные знаки. Если разметки нет, но есть знак "Выделенная полоса" или "Движение по полосам", то обжаловать неправильное перестроение не получится.

А если знака не было, то первым делом стоит запросить справку о погоде. Кстати, этот документ можно заказать в электронном виде через портал Гидрометцентра РФ. Будет хорошо, если у вас сохранилась запись на видеорегистраторе. Подавать жалобу лучше всего в электронном виде на "Госуслугах". На обжалование дается 10 дней, но если срок пропущен по уважительной причине (например, вы были в отъезде), то можно попробовать подать жалобу и позже. Правда, в этом случае юристы рекомендуют все-таки сначала оплатить штраф, а потом обжаловать - вы вернете потом все деньги.

Исследование

Видеонаблюдение снизило смертность на трассах

Камеры на российских дорогах - это не только наказание для водителей. Ученые пришли к выводу, что эти самописцы помогли улучшить обстановку на трассах. Количество погибших и раненых в авариях значительно снижается в местах, где проводится фотовидеофиксация нарушений ПДД. Об этом говорится в недавнем исследовании института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики.

Согласно результатам исследования, в местах установки камер количество погибших снижается на 70 процентов, а количество раненых в зависимости от сезона - на 40-55 процентов. Также становится меньше и самих аварий - зимой на 50 процентов, а летом - на 54. Результаты исследования показывают также, что камеры существенно ускоряют процесс снижения ключевых показателей аварийности. Так, количество ДТП сокращается в 2 раза быстрее, а количество погибших в 3-6 раз быстрее, чем в среднем на дорогах. Отдельно были проанализированы результаты работы передвижных камер , которые также показывают высокую эффективность: сокращение числа ДТП составляет в среднем 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом до работы камер.

Парковаться зимой тоже надо внимательно. Можно наехать на заметенную желтую линию. Фото: РИА Новости

Кстати

За нарушителями следят скрытые патрули ГИБДД

Незаметное патрулирование улиц Москвы ведется на гражданских автомобилях. Информация о нарушении передается ближайшим нарядам ДПС. С июня скрытые патрули столичного управления ГИБДД выявили более 13 тысяч нарушений ПДД, сообщает Telegram-канал городской автоинспекции. Чаще всего выявляются нарушения правил тонировки и установки знаков, проезд на красный свет, езда с непристегнутыми ремнями. Также были обнаружены и пьяные водители.

Наблюдение за дорогами Москвы ведется и с патрульных автомобилей Центра организации дорожного движения. За первый месяц работы передвижные камеры на парконах ЦОДД "поймали" на дорогах Москвы 79 нарушителей. По данным автоинспекции, 70 водителей превысили скорость на 20-40 км/ч, а 9 - на 40-60 км/ч. На основании данных с передвижных камер ГИБДД выставит лихачам штрафы от 500 до 1500 рублей. Напомним, что эти камеры вмонтированы в балки со спецcигналами на автомобилях ЦОДД. Системы "КиберШериф" и "АвтоУраган" позволяют вычислить нарушителей во всем общем потоке: камеры обеспечивают обзор на 360 градусов.

Также камеры "научились" выявлять новые виды нарушений. Уже зафиксировано более 100 случаев автомобилей с выключенными фарами и дневными ходовыми огнями.

С начала работы этих комплексов за нарушение правил пользования световыми приборами вынесено 132 постановления по статье 12.20 КоАП. Эти же камеры фиксируют проезд между рядами и неправильное пересечение разметки - выявлено 92 таких нарушения.

Нарушения правил пользования световыми приборами фиксируются в автоматическом режиме с 17 октября, а проезд между рядов - с 19 октября.