23 декабря Москву ждут девятибалльные пробки

В четверг в Москве прогнозируются пробки в 9 баллов. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

"Сегодня - самый загруженный день, - сообщает ведомство. - В преддверии новогодних праздников увеличилось количество машин и поездок".

Свою лепту вносят строительные работы на ряде магистралей, а также сообщение о сильном гололеде. Движение будет затруднено в центре, Садовом, ТТК, МКАД.

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт для поездок - так можно будет сильно сэкономить время.