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23.12.2021 08:08
Рубрика: Дороги

23 декабря Москву ждут девятибалльные пробки

Текст: Ирина Огилько
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В четверг в Москве прогнозируются пробки в 9 баллов. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Синоптики предсказал сроки окончания морозов в Москве

"Сегодня - самый загруженный день, - сообщает ведомство. - В преддверии новогодних праздников увеличилось количество машин и поездок".

Свою лепту вносят строительные работы на ряде магистралей, а также сообщение о сильном гололеде. Движение будет затруднено в центре, Садовом, ТТК, МКАД.

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт для поездок - так можно будет сильно сэкономить время.