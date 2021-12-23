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23.12.2021 14:21
Рубрика: Происшествия

Оправданный экс-глава Раменского района вернется на скамью подсудимых

Текст: Иван Петров

Судимый и оправданный по делу об убийстве любовницы экс-глава Раменского района Андрей Кулаков вернется на скамью подсудимых. Такое решение в четверг принял Московский областной суд. Апелляционная инстанция таким образом поддержала представление подмосковной прокуратуры. Согласно решению Мособлсуда, ранее вынесенный Подольским городским судом оправдательный приговор отменен.

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы
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Напомним, суд вынес такое решение на основании оправдательного вердикта присяжных. Присяжные заседатели 27 октября этого года вынесли решение, что бывший чиновник не виновен в убийстве замглавы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

Глава райадминистрации Андрей Кулаков был задержан 31 мая прошлого года. По версии следствия, в ночь на 2 мая 2020 года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю Исаенкову, с которой имел интимные отношения. Женщина была задушена. Кулаков вину не признал. Он утверждает, что в момент убийства находился у себя дома.

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