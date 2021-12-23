Оправданный экс-глава Раменского района вернется на скамью подсудимых

Судимый и оправданный по делу об убийстве любовницы экс-глава Раменского района Андрей Кулаков вернется на скамью подсудимых. Такое решение в четверг принял Московский областной суд. Апелляционная инстанция таким образом поддержала представление подмосковной прокуратуры. Согласно решению Мособлсуда, ранее вынесенный Подольским городским судом оправдательный приговор отменен.

Напомним, суд вынес такое решение на основании оправдательного вердикта присяжных. Присяжные заседатели 27 октября этого года вынесли решение, что бывший чиновник не виновен в убийстве замглавы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

Глава райадминистрации Андрей Кулаков был задержан 31 мая прошлого года. По версии следствия, в ночь на 2 мая 2020 года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю Исаенкову, с которой имел интимные отношения. Женщина была задушена. Кулаков вину не признал. Он утверждает, что в момент убийства находился у себя дома.