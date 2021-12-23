Синоптик обнаружил редкую "алмазную пыль" в атмосфере Москвы

Сочетание высокой влажности и серьезного мороза в столичном регионе привело к образования в воздухе редкого атмосферного явления. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для Центральной России вид твердых осадков - алмазная пыль, - явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе", - пояснил синоптик РИА Новости. По его словам, это явление также называют "ледяной иглой" или "осадками ясного неба", так как обычно оно образуется при безоблачной погоде.

Визуально алмазная пыль похожа на туман, который состоит из кристаллов льда. Она проявляется краткими вспышками, когда кристаллы отражают свет под определенным углом. Граница образования этой пыли находится между более теплым воздухом на высоте и более влажным, холодным воздухом ближе к земле, пояснил Тишковец. Для людей такое явление не опасно.

Как писала ранее "Российская газета", ночь на 22 декабря стала самой морозной в Москве за последние 54 года: столбики термометров опускались ниже -22 градусов, по области - до -28. Пик полярного вторжения в столицу, по оценкам синоптиков, уже пройден: днем в четверг ожидается -13 градусов и даже солнце.