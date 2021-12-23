Минвостокразвития: Котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ запустят утром 24 декабря

Вышедшие из строя котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ запустят утром 24 декабря. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщает РИА Новости.

По словам министра, в данный момент котлы ремонтируются.

"Выбывшие из строя котлы ТЭЦ-1, ремонт которых продолжается, запустят утром 24 декабря", - сказал Чекунков.

О ситуации с крупной коммунальной аварией в столице Бурятии рассказала на пресс-конференции Владимира Путина журналистка из Улан-Удэ. Глава государства в ответ пообещал выяснить, "что там происходит и чем можно помочь".

Авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошла ночью 23 декабря. Короткое замыкание привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в момент, когда в городе температура воздуха опустилась до -30 градусов. СК уже возбудил уголовное дело по этому факту.