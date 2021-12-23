Почему Сахалин и Курилы могут остаться без песка для строительства

Новости

США обнаружили пособников террористов в Бразилии 11:07
Журналистов перед пресс-конференцией Путина обработали частицами серебра 11:00
Сбербанк снизил первый взнос по ряду ипотечных программ 10:49
Новые правила въезда грузовиков в столицу заработают с 1 января 2022 года 10:48
В Москве нарушения в сфере недвижимости будет выявлять робособака 10:34
Наталья Сергунина: Экспозицию Москвы на Экспо-2020 в Дубае посетили более 350 тысяч человек 10:17
Минэнерго пояснило новые правила расчета тарифов на свет для населения 10:15
Минприроды назвало города с самым грязным воздухом 10:14
Ученые опубликовали уникальный снимок "космических молний" 10:04
ВСУ впервые провели в Донбассе стрельбы с использованием комплексов Javelin 09:44
Украинцы промазали из Javelin на учениях 09:25
Бурятии направят более 4,1 млрд рублей по проекту "Сохранение озера Байкал" 09:17
Тимошенко назвала диверсией энергетическую политику правительства Украины 09:11
Синоптик обнаружил редкую "алмазную пыль" в атмосфере Москвы 08:52
ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен 08:33
УНИКС проиграл "Барселоне", ведя 20 очков в четвертой четверти 08:28
В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022 08:25
23 декабря Москву ждут девятибалльные пробки 08:08
МЧС отправило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью 07:35
Рособрнадзор: Большинство выпускников справились с итоговым сочинением 07:00
Исследование: Т-клетки защищают от COVID-19 лучше, чем антитела 06:40
Раскрыта тайна пропавшей в Гренландии колонии викингов 06:19
Трамп рассказал, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа 05:55
Патология или норма: Невролог развеял миф о головной боли на морозе 05:32
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС республиканского уровня 04:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 10:55

Почему Сахалин и Курилы могут остаться без песка для строительства

Текст: Александр Болотников (депутат Сахалинской областной думы)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 291(8642)
Амбициозные планы Сахалинской области по развитию строительства, в том числе и жилищного, заставляют вернуться к старой нерешенной проблеме - острой нехватке в регионе песка, необходимого для отрасли.

Это полезное ископаемое используется при сооружении различных объектов, начиная от прокладки дорожного полотна и возведения зданий, заканчивая производством стройматериалов.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
В России стали производить меньше стройматериалов

Собственно говоря, на островах песок есть, но воспользоваться им практически нельзя. Дело в том, что Водный кодекс Российской Федерации содержит запрет на его разведку и забор в границах водоохранных зон. Но 90 процентов песка на Сахалине и 100 процентов на Курилах, а также до половины месторождений строительного камня именно там и находится.

В результате строительная отрасль не имеет свободного доступа к самым распространенным материалам. Чтобы не идти против федеральных норм, приходится завозить породу издалека, а это увеличивает (и сильно!) стоимость строительства. Поэтому областные депутаты считают, что необходимо внести изменения в закон, позволяющие сделать исключение для региона.

Здесь надо понимать, что большинство сахалинских месторождений песка и камня находятся в безлюдной местности и осваиваются уже на протяжении многих лет без какого-либо существенного ущерба водным объектам. Зачастую запасы песка являются возобновляемыми и в большом количестве привносятся морем во время штормов.

А какой-либо альтернативы этим месторождениям нет. Разведка новых проблематична в связи с особенностями геологического строения территории. Сахалин - молодая горно-складчатая область, в которой не успели сформироваться пески с высокими кондициями. Курилы - не менее молодые вулканические постройки с сильно расчлененным рельефом и коротким базисом стока, здесь просто отсутствуют условия для накопления песчаных отложений внутри островов.

Эту тему мы поднимаем давно - изменения в Водный кодекс, ограничивающие добычу сахалинского песка, были внесены в 2013 году. В 2017-м мы разработали проект закона и направили его в Госдуму. После того как профильный комитет парламента страны высказал ряд замечаний, документ доработали и вынесли на обсуждение вновь. Замечу: предлагается дополнить статью закона нормой, которая устанавливает обязанность при проведении добычи осуществлять мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения. Нужен и серьезный контроль за соблюдением предприятиями условий лицензирования.

Можно оценить удорожание объектов строительства для Курил при применении завозных инертных стройматериалов почти на 900 миллионов рублей в год

Между тем проблема очень серьезна, и я убежден: наступит время "Ч", когда у нас здесь не будет строительных материалов. Я помню, как в свое время для нефтедобывающих предприятий песок привозили даже из Австралии. И его себестоимость была сумасшедшей. По оценкам применение завозных инертных материалов дает удорожание объектов капитального строительства для тех же Курильских островов на 9,5 процента (или почти на 900 миллионов рублей в год).

Кроме того, ежегодно на поставку стройматериалов на Курилы (только для возведения жилья) из областного бюджета выделяются субсидии в размере более 100 миллионов рублей.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

В ПФР рассказали, как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день
В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022
Против матери найденных в овраге под Саратовом детей возбудили дело