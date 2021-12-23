Почему Сахалин и Курилы могут остаться без песка для строительства

Амбициозные планы Сахалинской области по развитию строительства, в том числе и жилищного, заставляют вернуться к старой нерешенной проблеме - острой нехватке в регионе песка, необходимого для отрасли.

Это полезное ископаемое используется при сооружении различных объектов, начиная от прокладки дорожного полотна и возведения зданий, заканчивая производством стройматериалов.

Собственно говоря, на островах песок есть, но воспользоваться им практически нельзя. Дело в том, что Водный кодекс Российской Федерации содержит запрет на его разведку и забор в границах водоохранных зон. Но 90 процентов песка на Сахалине и 100 процентов на Курилах, а также до половины месторождений строительного камня именно там и находится.

В результате строительная отрасль не имеет свободного доступа к самым распространенным материалам. Чтобы не идти против федеральных норм, приходится завозить породу издалека, а это увеличивает (и сильно!) стоимость строительства. Поэтому областные депутаты считают, что необходимо внести изменения в закон, позволяющие сделать исключение для региона.

Здесь надо понимать, что большинство сахалинских месторождений песка и камня находятся в безлюдной местности и осваиваются уже на протяжении многих лет без какого-либо существенного ущерба водным объектам. Зачастую запасы песка являются возобновляемыми и в большом количестве привносятся морем во время штормов.

А какой-либо альтернативы этим месторождениям нет. Разведка новых проблематична в связи с особенностями геологического строения территории. Сахалин - молодая горно-складчатая область, в которой не успели сформироваться пески с высокими кондициями. Курилы - не менее молодые вулканические постройки с сильно расчлененным рельефом и коротким базисом стока, здесь просто отсутствуют условия для накопления песчаных отложений внутри островов.

Эту тему мы поднимаем давно - изменения в Водный кодекс, ограничивающие добычу сахалинского песка, были внесены в 2013 году. В 2017-м мы разработали проект закона и направили его в Госдуму. После того как профильный комитет парламента страны высказал ряд замечаний, документ доработали и вынесли на обсуждение вновь. Замечу: предлагается дополнить статью закона нормой, которая устанавливает обязанность при проведении добычи осуществлять мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения. Нужен и серьезный контроль за соблюдением предприятиями условий лицензирования.

Можно оценить удорожание объектов строительства для Курил при применении завозных инертных стройматериалов почти на 900 миллионов рублей в год

Между тем проблема очень серьезна, и я убежден: наступит время "Ч", когда у нас здесь не будет строительных материалов. Я помню, как в свое время для нефтедобывающих предприятий песок привозили даже из Австралии. И его себестоимость была сумасшедшей. По оценкам применение завозных инертных материалов дает удорожание объектов капитального строительства для тех же Курильских островов на 9,5 процента (или почти на 900 миллионов рублей в год).

Кроме того, ежегодно на поставку стройматериалов на Курилы (только для возведения жилья) из областного бюджета выделяются субсидии в размере более 100 миллионов рублей.