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23.12.2021 18:29
Рубрика: Власть

Глава Башкирии пообещал достойно подготовить празднование 450-летия Уфы

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

На пресс-конференции, отвечая на вопрос о праздновании 450-летия Уфы в 2024 году, президент России Владимир Путин сказал, что постарается приехать на юбилей столицы республики и подумает о возможности дополнительного финансирования соцобъектов к этой дате.

Фото: belta.by
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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал эту новость и сообщил, что федеральное финансирование уже начало поступать в республику.

- Указом президента страны 450-летию Уфы придан федеральный статус. Есть оргкомитет на федеральном уровне. Огромное спасибо за это Владимиру Владимировичу. Мероприятие становится общефедеральным, - отметил Радий Хабиров. - Безусловно, во время приезда президента к нам в августе 2021 года мы обсуждали вопрос поддержки наших проектов. Президент принимает решения быстро. Начинаем строить дворец борьбы к 2024 году, где уже есть федеральное софинансирование -1,1 миллиарда рублей. Поддержка будет по каждому объекту из перечня, который мы сейчас определяем. Я абсолютно уверен, что при поддержке президента и правительства России мы достойно встретим 450-летие Уфы.

Также Радий Хабиров прокомментировал предложение, озвученное журналисткой из Уфы, провести в столице Башкирии чемпионат мира по хоккею. По его словам, это хорошая идея.

- Раз президент не отрицает эту возможность, значит, нам нужно работать дальше, - подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, что президент Владимир Путин на это предложение ответил, что решение принимает Международная федерация хоккея, но Уфа в состоянии провести международные соревнования самого высокого уровня.

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