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23.12.2021 14:06
Рубрика: Происшествия

В Барнауле отменили наказание подростку, требовавшему чистой воды

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Сегодня, 23 декабря, Центральный районный суд Барнаула удовлетворил протест прокуратуры на постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Речь идет о 16-летнем Максиме Ломакине, которого 18 ноября 2021 года комиссия признала виновным в совершении административного правонарушения.
Диана Заварзина и Максим Ломакин продолжат борьбу за чистую воду в поселке. Фото: Сергей Зюзин/РГ Диана Заварзина и Максим Ломакин продолжат борьбу за чистую воду в поселке. Фото: Сергей Зюзин/РГ
Диана Заварзина и Максим Ломакин продолжат борьбу за чистую воду в поселке. Фото: Сергей Зюзин/РГ

Максима наказали за нарушение режима повышенной готовности (часть 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). Комиссия единодушно проголосовала за вынесение школьнику предупреждения.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"РГ" уже не раз рассказывал об этой истории. Напомним, что учащийся барнаульского лицея "Сибма" Максим Ломакин 31 октября принял участие в фотосессии жителей поселка Сибирская Долина, решивших в очередной раз напомнить властям о проблеме некачественного водоснабжения. Полиция расценила трехминутную фотосессию как несогласованную акцию и составила протоколы на организаторов - мать троих детей Диану Заварзину и владельца экшн-камеры Максима Ломакина. Фотоаппарат юноша получил в декабре 2020 года в качестве подарка от президента России Владимира Путина. Передавая его, краевой министр соцзащиты Наталья Оськина сказала: "Ты поразил горячим желанием помогать людям. Пусть этот подарок служит твоим благородным целям".

23 ноября прокурор Центрального района Барнаула Василий Воробьев попросил отменить постановление коллегиального органа и прекратить производство по делу "в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление". Кроме того, сам Максим Ломакин и его законный представитель, защитник Олег Пронин указали на нарушение права на защиту при составлении протокола об административном правонарушении.

Судья Денис Быхун отметил, что при составлении протокола об административном правонарушении "было допущено серьезное нарушение процессуальных требований, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, что лишает его доказательной силы".

Суд решил отменить постановление комиссии по делам несовершеннолетних и прекратить производство по данному делу.

- Большое спасибо за помощь "Российской газете" и в борьбе за торжество правосудия, и в отстаивании права жителей нашего поселка на чистую воду. Испытываю сейчас большую радость - правда постепенно побеждает, - сказал корреспонденту "РГ" Максим Ломакин.

Как сообщала "РГ", неделю назад, 16 декабря, судья Центрального района Барнаула Ольга Мальцева приняла решение прекратить производство по делу Дианы Заварзиной "за отсутствием в действиях состава административного правонарушения".

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