В Томске обвиняемого в поджоге "Ленты" заключили под стражу

В Томске суд принял решение об аресте обвиняемого в поджоге гипермаркета "Лента".

- Решением суда он заключен под стражу сроком на 2 месяца, - сообщает УМВД России по Томской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает полиция, по предварительной информации, задержанный на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее.

Напомним, пожар в гипермаркете "Лента" на улице Елизаровых произошел днем 21 декабря. В результате возгорания здание было полностью уничтожено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ущерб, как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру, составил не менее двух миллиардов рублей.

Поджигателем оказался работник подрядной организации.