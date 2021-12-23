Путин: Мы поищем решение проблемы ипотечников в аварийном жилье

Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции пообещал обратить внимание на проблему граждан, которые купили жилье в ипотеку, а оно оказалось аварийным. На эту проблему обратила внимание журналистка из Сыктывкара Дарья Шучалина.

- Большая просьба обратить внимание на отношение переселенцев с банками. У многих аварийные квартиры взяты в ипотеку, и они вынуждены, платя ипотеку, оставаться в аварийном жилье, - заявила журналистка.

Президент сразу заявил: у него нет быстрого ответа на этот вопрос.

- Если есть такая проблема, мы решение поищем, - отметил Путин.

Владимир Путин признался, что сообщение об ипотеке в аварийном жилье для него стало новостью, поскольку обычно людей переселяют из морально устаревших домов. Президент призвал, в случае, если речь идет о признании аварийными новых домов, задавать вопросы застройщикам.

Правда, новое жилье, так называемую "новую вторичку", аварийной признают в единичных случаях. Чаще ситуация другая. Люди покупают жилье на вторичке, в том числе приобретают и квартиры в очень старых домах. В Коми, например, самое проблемное жилье - это двухэтажные бараки. И статуса аварийности у многих из них нет. "РГ" рассказывала, как в таких условиях живут люди.

При заключении договора ипотеки банк проверяет жилье. Но если дом не входит в число аварийных и не стоит в очереди на снос, то у банка нет оснований, чтобы не оформить кредит на такое жилье. Но если на этапе заключения договора приобретение квартиры в таком доме - это личный выбор человека, то при попадании дома в число аварийных и расселении этого здания, возникает коллизия, которая не решена.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.