Путин призвал менять отношение к мусороперерабатывающим заводам

Владимир Путин прокомментировал один из самых болезненных вопросов мусорной реформы - отношение людей к строительству предприятий по переработке отходов.

Вопрос на пресс-конференции прозвучал от Кристины Бурмакиной, представляющей портал "Онлайн-47" из Ленинградской области. Журналистка отметила, что в Ленинградской области граждане выступают за закрытие полигонов, но при этом они же оказываются против строительства заводов по мусоропереработке.

- Говорят: "Стройте, где хотите, только не здесь, хоть на Луне!" Как с ними решать этот вопрос? - спросила журналистка.

- В целом так называемая мусорная реформа двигается, несмотря на сложности. Одна из ключевых задач - создание соответствующих операторов. Они созданы почти во всех регионах, начали работать. Нужно было обеспечить раздельную концентрацию мусора - и тут мы даже с опережением идем на 40 процентов, это выше запланированных показателей. То же самое касается и объектов переработки, новых полигонов, - отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что мусор куда-то надо девать - выходом может стать строительство современных мусороперерабатывающих заводов. Президент привел пример Японии, где такие предприятия стоят в центре крупных городов и не наносят заметного вреда окружающей среде. Но при этом Путин уточнил, что вопросы строительства должны обсуждаться с жителями и что для граждан, живущих относительно недалеко от предприятий, есть свои плюсы в виде дополнительных рабочих мест и высокой заработной платы. Все эти преимущества глава государства призвал доносить до жителей.

Напомним, в Ленинградской области должны быть определены площадки для строительства мусороперерабатывающих заводов. Имеющиеся полигоны практически выработали свой ресурс и в скором времени их ждет рекультивация. Вопрос о выборе площадок стоит очень остро. Ситуация осложняется объемами мусора. Сама Ленобласть производит в год 700 тысяч тонн ТКО в год, а 2 миллиона 300 тысяч тонн мусора в регион везут из Петербурга.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.