В Петербурге умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Лобанов

В Петербурге на 82-м году жизни после тяжелой болезни скончался Народный артист России Вадим Лобанов.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе СПбГУ. Лобанов руководил в вузе кафедрой театрального искусства.

Актер родился в Воронеже, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, долгие годы работал в Омском академическом театре драмы. В Ленинград он переехал в 1984 году, стал работать у Льва Додина в Малом драматическом театре.

Тогда же Вадим Лобанов снялся в ленте "Переступить черту", которая принесла ему известность. В 1993 году он стал работать в Балтийском доме, с 2012 года сотрудничал с Театром Комедии имени Акимова.

Преподавательской деятельностью артист занялся с двухтысячных годов. Тогда же в его жизнь пришли сериалы. Он снимался в "Убойной силе", "Улицах разбитых фонарей", "Мажоре", "Мастере и Маргарите". Его финальной работой стали съемки в телесериале "Последний министр".