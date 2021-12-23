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23.12.2021 11:06
Рубрика: Власть

РФ предложила США конкретные сроки начала диалога о гарантиях безопасности

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона предложила Соединенным Штатам конкретные сроки начала диалога о гарантиях безопасности. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как напомнил дипломат, уже состоялись несколько телефонных разговоров между помощником президента России Юрием Ушаковым и советником американского президента Джейком Салливаном. "Различные темы обсуждаются. Но за обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги. Поэтому мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны", - отметил Рябков.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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По его словам, незамедлительно начать переговоры помешало католическое Рождество. Как ожидает дипломат, пауза продлится до нового года. "Больше откладывать уже нельзя. Давайте все-таки заниматься этим серьезным вопросом", - заявил замглавы МИД РФ.

Замминистра напомнил, что Россия стремится "положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток", исключить вступление Украины в альянс. "Мы должны гарантировать нашу безопасность, по крайней мере, в тех параметрах и на тех рубежах, которые мы имели на момент заключения Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997 году", - подчеркнул Рябков. По его словам, "американская сторона знает о наших приоритетах, наших предпочтениях".

На прошлой неделе МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО о взаимных гарантиях безопасности. В них содержится призыв прекратить любое расширение НАТО на восток и "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности".

Как ранее отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия подошла к моменту истины в отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. "И мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать", - отметил он. По мнению дипломата, отношения России и НАТО дошли до опасной черты. "Наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности", - пояснил Грушко.

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