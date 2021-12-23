Сенатор назвала два варианта индексации пенсий по реальному уровню инфляции

Правительство должно определить уровень индексации пенсионных выплат, исходя из роста инфляции по итогам года. Соответствующее решение должно быть оформлено в виде законопроекта или постановления кабмина, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Ранее в четверг президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что пенсии должны быть проиндексированы соответственно уровню инфляции.

"Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство", - сказала Бибикова РИА Новости.

По ее словам, решение об индексации пенсий по уровню инфляции может быть оформлено законопроектом, который сенаторы готовы оперативно рассмотреть. Также кабмин может принять необходимое решение своим постановлением, в котором будет определена некая компенсация, исходя из реального роста инфляции.