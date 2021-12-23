Телеканал "Наука" назвал главные научные новости года

Телеканал "Наука" подводит главные научные итоги года, отмечая новости, которые вызвали самый большой интерес у зрителей. Оценивали не только степень информированности о том или ином событии, но и значимость научного открытия для человечества.

Уже третий год подряд рейтинг наиболее известных россиянам научных событий возглавляют новости, связанные с климатическими изменениями и глобальным потеплением, в частности. В курсе последних изменений климата две трети опрошенных телеканалом зрителей. Однако эти новости все-таки уступают по значимости некоторым другим.

Среди них, например, новость о создании нейрокомпьютерных интерфейсов. Система, позволяющая говорить парализованному человеку за счет улавливания нервных импульсов, по мнению зрителей, стала самым важным для человечества достижением 2021 года.

Второе место по значимости занимает новость об использовании машинного обучения для раннего определения риска переноса опасных вирусов от животных к человеку. Это должно в будущем помочь предотвращать эпидемии, подобный нынешней. Однако о подобных наработках слышали лишь треть опрошенных.

Важным россияне считают и развитие квантовых компьютеров и квантовой криптографии. Сюда же относятся новости о презентации самого мощного компьютера от IBM и о развертывание квантовых сетей связи в Китае и Европе.

На четвертом месте топ-5 важнейших научных событий 2021 года - запуск на Байкале нейтринного телескопа, самого большого в Северном полушарии и второго по размеру в мире.

Также россиян интересовали новости о развитии систем искусственного интеллекта и исследованиях космоса. Здесь и Гугл система генерации языка для поддержания разговора с человеком, и посадка марсохода Perseverance на Марсе, и запуск космического корабля NASA для атаки астероида, и первое прямое наблюдение учеными света из-за черной дыры.

Замыкает рейтинг значимых новостей сообщение об исследованиях древних людей: открытии нового вида Homo longi в Китае, находках древнейших инструментов для изготовления одежды, резьбы по кости и наскального искусства.

Смотрите подведение научных итогов года на телеканале "Наука" 27 декабря в 20:10, а также 28, 29 и 31 декабря в специальном выпуске программы "Большой скачок. Научные сенсации 2021". Также фильм будет доступен на канале YouTube.