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Рубрика: Общество

Минпросвещения не планирует продлевать зимние каникулы из-за COVID-19

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Минпросвещения России не планирует продлевать зимние каникулы в школах из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, отметив, что регионы сами могут принимать такие решения на основе эпидемиологической ситуации.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"По поводу продления каникул - это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем", - цитирует ТАСС министра. Что же касается ранних каникул, добавил он, то тут каждый регион решает сам.

Кравцов напомнил, что власти Москвы рекомендовали школам уйти на каникулы с 27 декабря. Подобные решения никак не отражаются на учебной программе, так как конец года - это в основном повторение уже пройденного материала.

Министр также отметил, что нет необходимости делать 30 декабря выходным днем для педагогов, как это было в 2020 году. По словам Кравцова, в прошлом году была соответствующая эпидемиологическая ситуация, в нынешнем году "такой остроты нет, поэтому здесь каждый регион решает самостоятельно".

Ранее сообщалось, что Департамент образования и науки Москвы рекомендовал школам города с последнего понедельника декабря, 27 декабря, уйти на новогодние каникулы до 9 января. "Ранее продление осенних каникул показало, что двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения коронавируса", - объяснили в ведомстве. Известно также, что с 27 декабря зимние каникулы начнутся в школах Чувашии.

Общество Образование Пандемия коронавируса COVID-19

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