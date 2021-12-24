Обновленным Kia Stinger можно управлять со смартфона. Стартовал прием заказов

Пожалуй, обновление Kia Stinger - финальный аккорд марки в России в этом году. Фастбек получил новый логотип и комплекс телематики Kia Connect.

Телематику уже получили Cerato, Soul, K5, Sorento, Mohave, Ceed и XCeed. Теперь система добралась до Kia Stinger, и это может быть его последним обновлением перед тем, как уйти в отставку.

Kia Connect позволяет дистанционно, при помощи приложения, запускать двигатель, настраивать климатическую систему, управлять дверями и подогревами, а также контролировать техническое состояние автомобиля (например, уровень заряда АКБ и топлива), собирать данные о поездках. В версиях со штатной навигацией можно спланировать маршрут на мобильном устройстве, и он отобразиться на экране ММС.

В России Kia Stinger 2022 модельного года будет предлагаться с прежними бензиновыми двигателями 2.0 T-GDi мощностью 197 и 247 л.с., а также V-образной "шестёркой" объёмом 3.3 литра мощностью 370 л.с. Во всех комплектациях за исключением базовой автомобиль оснащён системой полного привода, для начальной версии исполнения привод на все колёса - опция.

Цены на новинку лежат в диапазоне от 2 719 900 до 4 149 900 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала об обновлённом "рамнике" Kia Mohave для российского рынка.

Фото: Пресс-служба Kia.