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24.12.2021 13:27
Рубрика: Власть

Песков напомнил срок для ответа из Вашингтона по гарантиям безопасности

Текст: Кира Латухина
В Москве хотели бы в январе получить от США ответы на представленные предложения в документах по гарантиям безопасности. Но точных дат пока нет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для обсуждения вопросов деэскалации имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста договора и соглашения", - заявил Песков.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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На вопрос о том, где же место для компромисса, если предложения России принципиальные, он пояснил, что сначала нужно получить ответ на конкретно сформулированные российские предложения, и уже потом обсуждать - "где какое место".

Напомним, вчера, 24 декабря, на ежегодной пресс-конференции президент заявил, что уже есть первая позитивная реакция и "анонсированное возможное начало работы - в первых числах января".

Журналисты заметили, что Белый дом не подтвердил, что решено обсуждать эту тему в начале января в Женеве. "Да, точных дат пока нет", - согласился Песков. На вопрос о том, кто будет представлять американскую сторону, он предложил обращаться в Белый дом.

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