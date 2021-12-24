Прокуратура объяснила отмену приговора по делу "вора в законе"

- Приговор отменен в связи с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе в связи с незаконным воздействием стороны защиты на коллегию присяжных, - пояснил "РГ" представитель прокуратуры Томской области Павел Федько.

Напомним, Николай Кузьмичев, известный также как Коля Томский, был задержан весной 2019 года по новой статье 210.1 в Уголовном кодексе РФ - "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Она ввела жесткое наказание за один лишь факт обладания высшим криминальным титулом - до 15 лет лишения свободы.

Житель Томской области стал первым подозреваемым в причастности к преступной иерархии. Следствие утверждало, что 45-летний Кузьмичев более семи лет причисляет себя к категории так называемых "воров в законе".

- Обвиняемый обладает непререкаемым авторитетом в преступной среде и воспринимается в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью, - заявила сторона обвинения.

По сведениям силовиков, "вор в законе" управлял криминальной средой не только в Томской области, но также в Кузбассе и Российской Федерации в целом. В частности, авторитет распоряжался незаконными доходами, часть которых шла заключенным в СИЗО и колонии. Назначал "смотрящих", регулярно созывал сходки и раздавал указания.

Однако Кузьмичев категорически отрицал не только воровской титул, но и вообще причастность к какой-либо противозаконной деятельности.

Как оказалось, он никогда не был судим и не привлекался к уголовной ответственности. Имел постоянную работу и положительные характеристики.

Кузьмичев просил о том, чтобы его судили присяжные. Взвесив все "за" и "против", четверо из восьми заседателей признали томича виновным, остальные - оправдали. Закон расценивает такую ситуацию в пользу обвиняемого. В результате в августе этого года Томский областной суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор по резонансному делу. Кузьмичев получил право на реабилитацию.

Однако прокуратура подала апелляционную жалобу на данное решение и добилась его отмены.