Суд отменил оправдательный приговор по первому в РФ делу о "воре в законе"

Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор по первому в РФ делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

- Оправдательный приговор Николаю Кузьмичеву отменен, - сообщила "РГ" представитель пятого апелляционного суда в Новосибирске Наталья Петрова. - Дело будет возвращено на рассмотрение в Томский областной суд.

Кузьмичев, известный также как Коля Томский, был задержан весной 2019 года по новой статье 210.1 в УК РФ - "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Томич полностью отрицал все обвинения и просил о том, чтобы его судили присяжные.

В августе Томский областной суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор по данному делу. Прокуратура подала апелляционную жалобу на данное решение и добилась отмены оправдательного приговора.