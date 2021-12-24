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Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае арестовали вице-спикера Законодательного собрания

Текст: Дмитрий Машуков

Суд Железнодорожного района Красноярска избрал меру пресечения заместителю председателя Законодательного собрания региона. Сергей Натаров взят под стражу до 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Красноярский краевой суд.

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Вице-спикеру инкриминируют восемь эпизодов присвоения или растраты. Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных организованной группой или в особо крупном размере. Парламентарию должны были избрать меру пресечения днем ранее, однако он не явился в суд, так как попал в больницу.

Напомним, о задержании Сергея Натарова сотрудниками правоохранительных органов стало известно утром 22 декабря. Оно произошло накануне. Вице-спикера поместили в СИЗО.

По данным информационных агентств, интерес следователей к депутату связан с уголовным преследованием его сына Антона, подозреваемого в мошенничестве с деньгами (в деле фигурирует сумма в несколько миллионов) на закупку топлива для города Игарки. Сын Сергея Натарова находится под домашним арестом.

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