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24.12.2021 16:44
Рубрика: Происшествия

На Кубани за гибель 5-летней девочки будут судишь фельдшера "скорой"

Текст: Михаил Сухарев

В Краснодарском крае закончили расследование гибели 5-летней девочки в Тимашевске после отравления. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, обвинения выдвинули 56-летней фельдшеру скорой помощи, которая не серьезно отнеслась к состоянию пациентки. Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

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- В ночь на 25 ноября 2020 года у 5-летней жительницы города Тимашевска и членов ее семьи появились признаки отравления, наблюдалась повышенная температура, расстройство желудка и обезвоживание. Рано утром по вызову родителей девочки к ним домой прибыла бригада скорой медицинской помощи, в том числе и обвиняемая, - отметили в пресс-службе СУ СКР Кубани.

Фельдшер осмотрела двоих взрослых и двоих детей, но тяжесть отравления оценить не смогла, поэтому ввела 5-летней девочке лекарство, к применению которого даже не было показаний. После этого медики уехали. Та же бригада приехала через несколько часов на повторный вызов и снова ничего не сделала. К вечеру всех четверых членов семьи доставили в реанимацию районной больницы Тимашевска. Отца, мать и старшего ребенка врачам спасти удалось, а пятилетняя девочка погибла.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стало несвоевременное оказание медицинской помощи.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что обвиняемая в ходе следствия полностью признала свою вину. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тимашевский районный суд. Фельдшеру грозит до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщала "РГ", уголовное дело о гибели девочки из Тимашевска возбудили в начале декабря 2020 года. В апреле этого года после приема граждан председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, дело поставили на особый контроль.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Халатность врачей

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