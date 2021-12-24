Россияне выбрали "коронавирус" словом года

Словом года по версии Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало "коронавирус". Выводы сделаны на основании опроса россиян.

"Это был закрытый опрос, можно было выбирать не более трех ответов. На первом месте - слово года - "коронавирус" (38 процентов), "рост цен" (34%) и ставшие известными в этом году "QR-коды" (28%)", - рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции, где подводились итоги года.

Россияне также назвали слова "вакцина" (22%), "снижение доходов" (21%), "маски" (15%), "дистанционное обучение" (12%).

Ранее Институт Пушкина назвал словом года "Спутник V", а Оксфордский словарь - "вакцину".