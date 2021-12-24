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24.12.2021 00:37
Рубрика: Экономика

Сортировать мусор в отдаленных поселениях предложат местным жителям

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Столичный выпуск № 292(8643)
Вывоза отходов лишены 3% населения России, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Обеспечить их этой услугой в следующем году пообещал "РГ" глава ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев. Речь идет в первую очередь об удаленных и труднодоступных населенных пунктах, откуда вывоз бака с отходами будет стоить намного дороже, чем опорожнить контейнер во дворе городского дома.
Территориальные особенности пока не везде позволяют выстраивать логистику по вывозу мусора. Фото: REUTERS Территориальные особенности пока не везде позволяют выстраивать логистику по вывозу мусора. Фото: REUTERS
Территориальные особенности пока не везде позволяют выстраивать логистику по вывозу мусора. Фото: REUTERS

"За два года охват услугой по вывозу твердых коммунальных отходов значительно вырос, - сказал Буцаев. - Оставшиеся 3% доберем на следующий год. Это самые разные локации".

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Дальнобойность обычного мусоровоза - 50 километров, считают в ППК РЭО. Все, что находится в пределах такого расстояния от сортировки или полигона, должно попадать туда без проблем. А вот то, куда ехать дальше, есть смысл возить только на спецтехнике повышенной вместимости, иначе получится слишком дорого.

Другой вариант для труднодоступных мест - компактные инсинераторы, они хорошо подходят для утилизации небольшого потока отходов, добавил Буцаев. Эти установки позволяют превратить любой мусор в безопасный пепел, пригодный для захоронения. Дым, богатый вредными веществами, после многократной фильтрации тоже угрозы не представляет.

Однако при этом есть требование сортировки всего объема мусора к 2030 году. Использование инсинераторов же предполагает исключительно его утилизацию без отбора полезных фракций.

"В дальних точках люди сами могут сортировать свои отходы, - полагает директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. - Вопрос ведь не в том, чтобы все пропустить через сортировочные мощности, а в том, чтобы как можно больше из отобранного реально пошло на переработку".

По подсчетам ППК РЭО на 3% неохваченного вывозом мусора населения приходится меньше 3% отходов. Разница понятна: в сельской местности вся органика идет или в компостную кучу на удобрения, или на корм скотине. Основной вид отходов, по мнению Моргунова, - неперерабатываемая упаковка - здесь тоже находит свое применение. Пусть не каждая пластиковая бутылка окажется нужна в мастерской или для герметизации столбов забора, но в мусорный бак они попадают намного реже, а старые газеты и картонки пригодятся для растопки печи. Тем не менее и в таких местах остается неиспользуемый мусор, с которым тоже надо что-то делать.

"Охватить услугой по вывозу отходов нужно каждого жителя страны, - уверен глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Территориальные особенности пока не везде позволяют выстраивать логистику по вывозу. Но это вопрос времени, к любому населенному пункту будет применено индивидуальное решение".

Все зависит от того, есть ли возможность хранить отходы, продолжает Моргунов. Если содержать перерабатываемые предметы сухими и чистыми, они могут лежать сколь угодно долго. Остальное надо перерабатывать на месте, считает он. Для этого кроме сжигания можно использовать пиролиз или газификацию.

"В поселениях коренных малочисленных народов Севера вывоз мусора налажен так же, как и в больших городах, - свидетельствует доцент Северного (Арктического) федерального университета Татьяна Сорокина. - В кочевьях мусор практически не образуется, - при таком образе жизни люди привыкают к минимализму и ничего лишнего с собой не берут. Хотя в тундре порой можно наткнуться на неожиданные предметы, например коробку от CD-диска. Пролежать она там может очень долго - вечная мерзлота не способствует разложению пластика. Кто ее выбросил - оленеводы или туристы, - можно только гадать".

Участники экспедиций, как и оленеводы, свои отходы, которые нельзя сжечь на месте, всегда забирают с собой в цивилизацию, большинство туристов поступают так же, добавляет она.

Вывоз мусора не доступен трем процентам россиян

Обеспечить вывоз мусора даже из самых дальних мест - обязанность регионального оператора по обращению с отходами, объяснили в Росприроднадзоре. В то же время метеорологи, нефтяники, полярники и другие вахтовики обычно живут на территории работодателя. В таком случае обеспечить безопасную утилизацию или забрать на "большую землю" все то, что их сотрудники оставят после своей жизнедеятельности, - обязанность отправившей их туда организации, сказали в ППК РЭО.

Правда, так делают не все и не всегда, заметил Моргунов. "Белые медведи, добывающие себе пропитание на помойках на Новой Земле - наглядное тому доказательство", - привел он пример. И разобраться с этим можно будет, только когда все люди станут поступать цивилизованно. В том числе при обращении с отходами.

Экономика ЖКХ "Мусорная" реформа

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