Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал, как работали "военные" сенаторы в 2021 году.

"Мы рассмотрели и рекомендовали Совету Федерации к одобрению много значимых законов, провели ряд тематических мероприятий, в том числе выездных. Продолжающаяся пандемия коронавируса, конечно, наложила свой отпечаток на ритм и формат нашей работы, но не помешала осуществить намеченные планы", - сказал он.

По его словам, рассмотренные и одобренные членами комитета федеральные законы касаются сфер оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа, военного строительства, совершенствования работы органов внутренней безопасности, социального обеспечения военных и силовиков, международного сотрудничества. Бондарев перечислил основные новшества в хронологической последовательности принятия соответствующих законов.

Так, увеличена продолжительность предельного возраста пребывания на службе для сотрудников уголовно-исполнительной системы России. Уточнены положения Федерального закона "О государственном оборонном заказе" в части осуществления государственного контроля (надзора) и банковского сопровождения в отношении государственных контрактов, заключаемых в интересах органов внешней разведки РФ, органов Федеральной службы безопасности и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в силу их специфической деятельности.

"На полицию возложена обязанность предоставлять информацию по межведомственным запросам органов государственной власти или органов местного самоуправления, содержащуюся в банках данных о гражданах, формирование и ведение которых осуществляется полицией, - продолжил сенатор. - Поправками в закон "О воинской обязанности и военной службе" уточнены основания для возмещения средств федерального бюджета, которые были затрачены на военную или специальную подготовку граждан, окончивших военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования или военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования и уволенных с военной службы ранее срока, установленного контрактом о прохождении военной службы".

Кроме того, сформированы правовые основы организации и проведения медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу непосредственно перед направлением к месту ее прохождения, а также контрольного медицинского освидетельствования граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, граждан, получивших освобождение от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования.

"Социальные гарантии, предусмотренные для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, распространены на членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в ходе ведения боевых действий и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни", - напомнил Бондарев.

По его словам, были уточнены полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества. А органы региональной госвласти включены в число субъектов, осуществляющих работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Он также сказал, что было ратифицировано Соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников СНГ, подписанное в Москве 18 декабря 2020 года. Этот документ определяет порядок формирования, применения и завершения деятельности этого подразделения, его статуса на территории принимающей или транзитной стороны, а также статуса военнослужащих сторон в период проведения гуманитарного разминирования.

"Ратифицировано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и для установления размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии лицам, уволенным с военной службы, - рассказал сенатор. Он уточнил, что это соглашение позволяет сохранить уровень социальной поддержки военнослужащих и уволенных с военной службы, являющихся гражданами России и Республики Южная Осетия.

Также ратифицирован Протокол о продлении срока действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей.

"Установлены правовые основания для заключения нового контракта о прохождении военной службы военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота", - напомнил сенатор. И пояснил, что срок такого продления установит президент страны. Речь идет о высших офицерах, имеющих воинское звание генерал-полковника, адмирала, - до достижения ими возраста 70 лет. А для имеющих иное воинское звание - до достижения ими 65 лет.

"Российским гражданам, уволенным и увольняемым из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, теперь разрешается пожизненно хранить и носить с военной формой одежды свое боевое холодное клинковое оружие (кортики) без его обязательной регистрации в Росгвардии и получения разрешения на хранение и ношение оружия", - сказал Бондарев.

Он назвал еще одно важное решение. Банку России, РОСИНКАС, ПАО Сбербанк предоставили право получать во временное пользование отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия для осуществления охранных функций.

"Кроме законотворческой работы и работы по сопровождению федеральных законов, в уходящем году мы провели много содержательных мероприятий, - отметил сенатор. - Они касались вопросов физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе. А еще - обеспечения безопасности дорожного движения и снижения смертности на дорогах. Социального обеспечения работников предприятий ОПК и совершенствования подготовки военнослужащих Вооруженных сил и иных госорганов, в которых предусмотрена военная служба, к действиям в условиях горной местности в приграничных субъектах Российской Федерации. Членов комитета интересовало, как идет внедрение и использование информационных систем в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасной среды жизнедеятельности. Обсуждали и корректировку содержания учебников истории - мы ратуем за обязательное включение туда раздела "Военно-историческое наследие России". В очередную годовщину возвращения Крыма в родную гавань провели "круглый стол", где обсудили вопросы дальнейшей интеграции полуострова в состав России. В преддверии Дня народного единства в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" традиционно провели церемонию награждения и чествования детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях".

По словам Бондарева, на следующий год запланирован ряд совещаний и "круглых столов". На весеннюю сессию намечено совещание по вопросам совершенствования системы подготовки кадров и организации воспитательной работы в учреждениях пенитенциарной системы России.

"Кроме того, мы снова обратимся к проблемам построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации. Продолжим разработку дополнительных мер по снижению уровня дорожно-транспортной аварийности в Российской Федерации (организуем "круглый стол" по соответствующей теме). В мае-июне соберемся в городе Кирове, который я представляю в Совете Федерации, для обсуждения перспективных направлений развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. В Кировской области находятся крупные предприятия ОПК. Наконец, под занавес грядущей сессии проведем совещание о состоянии и проблемах, связанных с федеральным финансированием и распределением полномочий между федеральными органами исполнительной власти (федеральными государственными органами), в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, и местными органами власти при благоустройстве военных городков", - рассказал сенатор.