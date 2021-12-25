"Газпром" шесть дней не бронирует мощности газопровода "Ямал – Европа"

"Газпром" не стал бронировать мощности для прокачки газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на воскресенье, 26 декабря. Это следует из данных платформы GSA Platform. Холдинг отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже шестой день подряд.

На аукционе предлагались к бронированию мощности в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на воскресенье будет у "Газпрома" на торгах ночью.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу "Ямал - Европа" неделю назад, а с понедельника и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пояснил, что "Газпром" не бронирует дополнительные мощности на поставку газа по газопроводу "Ямал - Европа" через территорию Польши, потому что нет соответствующих заявок потребителей. Именно по этой причине работа трубы переведена в реверсный режим работы, а не потому, что так захотел "Газпром".

На этой неделе стоимость газа на бирже TTF в Европе впервые в истории торгов превысила 2200 долларов за тысячу кубометров. Такой сильный скачок биржевых цен в Европе произошел впервые с начала октября, когда цены достигали 1969 долларов. На этот раз рост связан с приходом холодов в Европу, падением выработки электроэнергии ветрогенерацией и переходе работы газопровода "Ямал - Европа" в режим реверса на фоне отсутствия заявок потребителей.