Мурашко: В России зафиксировали случаи заражения "омикроном" внутри страны

В России зафиксированы "незавозные" случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По его словам, ведомство ведет мониторинг ситуации и быстро локализует возникающие завозные случаи заражения.

"Но есть на территории России сегодня случаи заражения штаммом "омикрон"", - цитирует его РИА Новости.

На данный момент в России подтвержден 41 случай заражения штаммом "омикрон". Больные находятся в стационаре под наблюдением врачей, 16 пациентов уже выздоровели. Также изолированы еще 300 человек, которые с ними контактировали.