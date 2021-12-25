В Крымском районе Кубани людей эвакуировали из-за подтопления

В садоводческом некоммерческом товариществе хутора Красный в Крымском районе Кубани вышедшая из берегов река Адагум подтопила приусадебные участки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, из зоны подтопления сотрудники ведомства эвакуировали 18 человек.

- Произошло подтопление 9 приусадебных участков, уровень воды до 15 сантиметров. Проведена эвакуация 18 человек, из них 15 человек размещены у родственников, 3 человека в пункте временного размещения, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как рассказал в своем аккаунте в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь, сейчас уровень воды в реке пошел на спад, ситуацию продолжают контролировать специалисты.

- Оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме. Просьба ко всем жителям не терять бдительность, быть готовыми к возможной ЧС, - отметил Лесь.

В Краснодарском крае из-за проливных дождей на территории нескольких районов и городов введен режим повышенной готовности. В Крымском районе пришлось включить системы оповещения, так как уровень воды в нескольких реках вырос до критических отметок.

Как ранее сообщалось, ливни накрыли также Анапу и Новороссийск. В этих городах подтопило улицы. ГУ МЧС региона распространило предупреждение о подъеме уровня воды в притоках бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья.