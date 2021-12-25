Ровно 30 лет назад над Кремлем спустили флаг СССР. Как это было

25 декабря около 19:00 Михаил Горбачев подписал указ "О сложении президентом СССР полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР и упразднении Совета обороны при президенте СССР".

Тогда же он выступил в прямом эфире центрального телевидения с заявлением об отставке.

"В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям... Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы - наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой современной и достойной жизни", - сказал он.

В 19 часов 35 минут по московскому времени с купола бывшего здания Сената начали медленно спускать флаг Советского Союза - красный стяг с серпом и молотом. Это стало последним моментом существования СССР.

"В тот вечер спустили два флага. Первый развевался над первым корпусом Кремля, над резиденцией президентов СССР и РСФСР. Именно его и запечатлели фотографы. А второй - был над зданием Совета министров. Это 14-й корпус, которого уже не существует", - рассказал "РГ" директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

В 19 часов 45 минут был поднят трехцветный российский флаг.

Между этими фотографиями - всего несколько минут.

Было холодно, и народу на Красной площади было немного. Среди этих немногих был поэт Евгений Евтушенко. Позже он напишет стихотворение "Прощай, наш красный флаг..."

О том, где находится сейчас красный флаг СССР, спущенный в Кремле 25 декабря 1991 года, читайте здесь.

Михаил Горбачев после телеобращения дал короткое интервью и вернулся в свой кабинет в Кремле, чтобы передать президенту Российской Федерации Борису Ельцину ядерные шифры.

Прощальная встреча между ними не состоялась. Горбачева встречал министр обороны СССР Евгений Шапошников. Ельцин, недовольный содержанием последней речи Горбачева, отказался принимать ядерные шифры в кабинете бывшего президента и предложил провести эту процедуру в другом помещении Кремля, на "нейтральной территории". Но Михаил Горбачев не согласился с этим предложением и без всяких телекамер передал в подчинение Шапошникову двух полковников, которые везде и постоянно сопровождали главу государства, отвечая за "ядерный чемоданчик".

Последний прощальный ужин прошел в Ореховой гостиной в окружении пяти человек из близкого круга Михаила Горбачева.

"25 декабря 1991 года была поставлена точка в существовании такого государства как Советский Союз. Общество, к большому сожалению, тогда не осознало, что случилось, решив, что произошло очередное переименование. Спустили советский флаг над Кремлем, и история распада СССР стала необратимой", - говорил ранее в интервью "РГ" историк Александр Шубин.

Через 2 дня газета "Правда" сообщила: "Совет республик Верховного совета СССР в связи с созданием Содружества Независимых Государств принял декларацию, в которой констатирует, что Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование".