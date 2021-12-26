Подготовка к ЕГЭ: тест из заданий, в которых чаще всего ошибаются
26.12.2021 / 09:20
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
"РГ" продолжает серию материалов для подготовки к самому массовому госэкзамену - ЕГЭ по русскому. На сей раз у нас на очереди задания, в которых школьники чаще всего ошибаются.
Для начала немного информации: правописание приставок - одна из самых трудных тем для выпускников на ЕГЭ. Как сказано в материалах ФИПИ (Федерального Института педагогических измерений), задание 10, которое проверяет умение грамотно писать слова с приставками, в 2021 году выполнили чуть больше половины школьников.
Желаем удачи!