Китайские космонавты вышли в открытый космос

Члены экипажа китайского космического корабля "Шэньчжоу-13" во второй раз вышли в открытый космос для проведения внекорабельных работ.

Об этом сообщило в соцсети WeChat Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Выход в открытый космос совершили командир корабля Чжай Чжиган и член экипажа Е Гуанфу. Их работу обеспечивает женщина-космонавт Ван Япин. Она остается на борту. В первый раз космонавты вышли в открытый космос седьмого ноября.

Напомним, китайская станция находится на высоте около 400 км. Она рассчитана на трех человек. По плану, она начнет в полной мере функционировать в 2022 году. Ожидается, что станция будет работать не менее десяти лет