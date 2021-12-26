Песков назвал отличительную черту пресс-конференции Путина

Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на телеканале "Россия 1".

"Для него вообще нет такой проблемы, он прекрасно отвечает на все вопросы, он выходит на пресс-конференцию, чтобы услышать эти вопросы", - ответил Песков про то, не боится ли Владимир Путин неудобных тем. Цель - "ответить на те вопросы, которые накопились у журналистов в течение года и дать оценку тем тенденциям, которые появились в этом году, которые завершились в этом году или трансформировались в какие-то проблемы и так далее", - подчеркнул он. "И президент это делает исчерпывающе", - оценил пресс-секретарь главы государства.

"Отличительной чертой этого года было то, что президент, наверное, больше всего хотел общаться именно с российскими регионами", - заметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера объяснил эмоциональную реакцию Путина на тему защиты национальных интересов России. "Каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими. Почему достали, президент объяснил - достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой", - уточнил он. "Под угрозой продолжения этого самого обмана, дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", - заключил Песков.