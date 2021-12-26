Песков заявил о сдержанном оптимизме в вопросе гарантий безопасности

Нужно надеяться на консультации по гарантиям безопасности и сохранять сдержанный оптимизм, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Решение необходимо быстрое и конкретное, добавил он.

"Конечно, эмоционально хочется каждый раз реагировать на все эти мегафонные информационные выбросы, но здесь нужно понимать, что, когда дипломаты садятся за стол переговоров не публично, там начинается совсем другой разговор, более предметный, более спокойный, и зачастую более взвешенный", - заметил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"​​​. "Поэтому я все-таки здесь сохранял бы пока сдержанный оптимизм и возлагал бы надежды на те консультации, которые мы ожидаем", - добавил он.

"Сейчас важно все-таки набраться терпения и сесть за стол переговоров в январе. Тогда мы услышим, что будут говорить наши визави по этим переговорам, и ситуация все-таки прояснится значительно", - заметил пресс-секретарь президента. Нужно сконцентрироваться на этих переговорах, именно на них сразу станет ясно, готовы ли американцы давать субстантивный ответ или все-таки будут предпочитать затягивать процесс и пытаться инициировать линию тягучих многолетних переговоров, добавил он.

Но затягивание Москву не устроит. "Ситуация такова, что нужно решение быстрое, конкретное, которое будет отвечать нашим интересам", - подчеркнул Песков.