Премьер Испании назвал подарком окончание извержения на Канарах

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал "лучшим подарком" к праздникам объявление о завершении извержения вулкана на канарском острове Пальма. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Моя признательность жителям Пальмы. Мы продолжим работать со всеми учреждениями, чтобы "перезапустить" чудесный остров и устранить причиненный ущерб", - отметил глава правительства.

Король Филипп VI в своем телевизионном обращении выразил слова поддержки всем пострадавшим и благодарность тем, кто помогал преодолеть этот кризис.

А глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес со своей стороны заверил, что восстановительные работы будут проведены как можно скорее. Он призвал жителей проявить благоразумие и осторожность, поскольку опасность все еще существует. Эксперты уже отмечали, что в подвалах, пещерах, закрытых помещениях скопился газ, и пока он не выветрится, возвращаться в свои дома эвакуированным не стоит.

Некоторую опасность также могут представлять землетрясения. С начала извержения, с 19 сентября, было зарегистрировано свыше 9 тысяч подземных толчков. А остаточная сейсмическая активность, по словам ученых, может продолжаться дни, месяцы и даже годы. "Мы продолжим наблюдение за вулканом, по крайней мере, до лета", - отметил исследователь из Национального географического института Ставрос Мелетлидис.

Как вспоминает эксперт Рауль Перес Лопес, изначально все думали, что извержение будет небольшим, однако реальность превзошла все ожидания, лава покрыла территорию в два раза больше, чем прогнозировалось, а выбросы газа были гораздо мощнее.

Согласно последним данным, лава покрыла площадь в 1278 гектаров, было уничтожено 3 тысячи зданий, 73 километра дорог и 370 гектаров посевов, в основном банановых плантаций. При этом размеры самого острова увеличились на 48 гектаров за счет лавы, попавшей в море.

Власти Испании разработали план помощи пострадавшим, в который входит и компенсация за потерю жилья, а также налоговые послабления.