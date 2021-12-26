Путин: В вопросах безопасности нам уже некуда отходить

Владимир Путин заявил, что в вопросах безопасности Россию "приперли" к такой линии, что дальше двигаться некуда.

"Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом, нашим партнерам чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Президент отметил, что после того, как Запад поставит ракетные системы на Украину, то это будет четыре-пять минут подлетного времени до Москвы.

"Ну, куда же нам теперь двигаться-то? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: остановитесь! Вот в этом все и дело", - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным. Окончательное решение зависит от тех предложений, которые сделают российские военные эксперты, сказал президент.

Но главная цель РФ - достижение с Западом соглашений для обеспечения безопасности страны.

"Наше предложение - оно открытое, понятное. Мы хотели, чтобы общественность и России, и Украины, и общественность Европы, Соединенных Штатов, поняла, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса. Ничего плохого я здесь не вижу", - сказал Путин, имея в виду предложение РФ по гарантиям безопасности.

При этом президент отметил, что у России есть опасения, что любое предложение с нашей стороны будет использовано для того, чтобы заполнить его "деструктивной работой создания для нас угроз на соседних, соседних с нами странах, на их территории". "Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать, кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения и наращивать угрозу для Российской Федерации. С которыми мы должны чего-то делать, как-то жить", - заявил Путин.