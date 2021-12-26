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26.12.2021 19:01
Рубрика: Происшествия

СКР закончил дело о краже у родных актера Алексея Баталова

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Следственный комитет РФ объявил, что завершил расследование и уже отправил в суд дело Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, обманувших семью Баталовых.

Это было одно из самых громких скандальных уголовных дел уходящего года. Граждане Михаил Цивин и Наталия Дрожжина обвиняются ведомством Александра Бастрыкина в преступлении по уголовной статье - "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с лишением гражданина права на жилое помещение".

Фото: Photoxpress
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Третьим фигурантом этого уголовного дела стал столичный нотариус Дмитрий Бублий. У него обвинений даже больше, чем у "друзей семьи Баталовых". В списке его уголовных статей - пособничество в совершении преступления, мошенничество, "совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с лишением гражданина права на жилое помещение". И плюс к этому должностное преступление - "злоупотребление полномочиями частного нотариуса".

Это уголовное дело было возбуждено по личному поручению Александра Бастрыкина, после того как об аферах с имуществом семьи Баталовых рассказали журналисты практически всех телеканалов и средств массовой информации. Да и весь ход расследования дела находился на контроле главы ведомства.

Все, что рассказала с экрана и газетных полос вдова известного актера, было тщательно проверено специалистами. Все подтвердилось.

Вот как выглядит версия следствия. Обвиняемые Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им помощи. На протяжении нескольких лет "с целью создания образа добропорядочности и наличия искреннего намерения заботы" эти люди помогали Баталовым в решении бытовых вопросов.

Добившись доверительных отношений, Цивин и Дрожжина "обманным путем" подписали доверенности на распоряжение всеми деньгами, находящимися на расчетных счетах семьи, - 20 млн рублей

В СК уточнили - им привозили предметы первой необходимости и продукты питания. Наконец, добившись доверительных отношений, обвиняемые "обманным путем подписали доверенности на распоряжение всеми денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах".

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Вот по этим доверенностям "друзья семьи" в 2019-2020 годах сняли практически все сбережения вдовы и дочери. Деньги, которые, по рассказам этих людей, были потрачены на продукты и мелкие "предметы первой необходимости", оказались огромными - больше 20 миллионов рублей.

Следующей добычей стала недвижимость Баталовых - доля в квартире по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке, а также нежилое помещение мастерской актера Алексея Баталова.

Квадратные метры у семьи забрали элементарно. Цивин и Дрожжина подписали у вдовы и дочери договоры пожизненного содержания с иждивением. Их удостоверял нотариус Дмитрий Бублий "в нарушение установленной процедуры нотариального удостоверения сделок". Проще говоря, договора сделали без присутствия самих Баталовых.

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