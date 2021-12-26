Суд отправил в тюрьму блогера и арестовал еще одного за оскорбления ветеранов

Сразу два решения по резонансным делам об оскорблении памяти ветеранов вынесли в конце недели городские суды в Москве и Смоленске. В первом случае речь идет о приговоре, а во втором - об аресте молодых людей, возомнивших себя блогерами, которым все дозволено.

Так, Мосгорсуд приговорил 19-летнего блогера, жителя Московской области Матвея Юферова, который осквернил память ветерана войны, к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, суд запретил ему в течение 5 лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.

Столь суровый приговор был вынесен за вопиющий поступок. По данным следствия, ночью 25 ноября Юферов, находясь на Аллее славы ветеранов ВОВ в Измайлове, осквернил стенд, посвященный ветерану войны гвардии-лейтенанту Анатолию Александровичу Фролову, награжденному орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы". Свои действия, а именно как он мочится на стенд, Юферов снял на телефон, после чего разместил в Сети.

Что касается второго случая, то в тот же день, что и Мосгорсуд, суд в Смоленске отправил под домашний арест еще одного блогера - жителя Смоленской области, который подозревается в размещении в интернете информации, оскорбляющей память ветерана Великой Отечественной войны. По данным пресс-службы прокуратуры Смоленской области, фигурант в одной из социальных сетей оставил комментарии под публикацией с портретом ветерана на фасаде школы № 22 в Смоленске. Отмечается, что его высказывания выражают явное неуважение к памятным датам России и унижают честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны.

По данным смоленских СМИ, задержанным является Алексей Червяков - администратор группы "Сафоновские ведомости". Мужчина в оскорбительной форме прокомментировал пост о граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунина на фасаде смоленской школы. Оперативное сопровождение по этому делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Смоленской области. Криминалисты по месту жительства подозреваемого уже провели обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику. С ее помощью было совершено вмененное преступление. Уголовное дело было возбуждено по факту реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ.

Смоленскому блогеру грозит по этой статье также до 5 лет лишения свободы, как и его московскому собрату по разуму. Возможно, что реальный срок для них - это время подумать о своей жизни и шанс не совершить более тяжких преступлений.