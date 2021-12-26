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26.12.2021 19:33
Рубрика: Происшествия

Арестован вице-спикер Заксобрания Красноярского края

Текст: Алексей Бондарев ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
В Красноярске на два месяца заключен в СИЗО подозреваемый в крупном присвоении и растрате вице-спикер Законодательного собрания региона Сергей Натаров.

Известного в регионе политика, экс-депутата Государственной Думы силовики задержали 21 декабря. После чего с подозрением на инфаркт увезли в больницу. Но там Натарова быстро поставили на ноги и отправили в суд, который постановил заключить его под стражу.

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Как правило, такая мера избирается, когда следствие считает, что на свободе обвиняемый может влиять на свидетелей. Между тем в деле Натарова фигурируют сразу восемь эпизодов по четвертой части статьи 160 УК РФ.

В деле замешан также сын Сергея Натарова Антон, бывший советник губернатора края. Ранее следствие сообщало, что Натаров-младший мошенничал с поставками угля в Игарку в рамках северного завоза. Кроме того, он занимался выводом бюджетных средств через ряд местных СМИ, подконтрольных семье Натаровых, - проводилась оплата за размещение имиджевых материалов, которых по факту никто и не думал писать. Всего таким образом могли быть "освоены" около ста миллионов рублей. Многие предположили, что эти махинации не могли состояться без Натарова-старшего.

Сергею Натарову 53 года. Пост вице-спикера Заксобрания региона он занял по итогам сентябрьских выборов. До этого, повторим, занимал кресло в Госдуме. Есть версия, что именно поэтому следователи не трогали его два года. И лишь когда его статус понизился, Сергея Натарова взяли в разработку.

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