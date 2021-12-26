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26.12.2021 16:00
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал пуск "Циркона"

Текст: Кира Латухина

Дипломатические ноты становятся убедительнее, когда подкреплены такими действиями, как, например, запуск гиперзвуковой системы "Циркон". Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков считает, что в 2022 году мир ждут новые волны пандемии

При этом Песков заметил, что "всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные". На слова телеведущего, что поздравление Владимира Путина разработчикам "Циркона" демонстрирует, что Москва "и ноты отправляет, и показывает, что не только ноты у нас умеют летать", он сказал: "Будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными". "Ведь и там тоже люди серьезные", - заметил ведущий, на что пресс-секретарь президента ответил: "Безусловно".

Напомним, что успешный залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон" был проведен утром 24 декабря.

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