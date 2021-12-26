Петербургские ученые научили роботов собирать урожай

Международная исследовательская группа, в которую вошли ученые из Германии, Сербии, Турции и России, разработала систему, которая позволит применять робототехнику при рутинных сельскохозяйственных работах.

Нашу страну в исследовательской группе представляли ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН. Как сообщили в пресс-службе центра, в состав робототехнического комплекса вошла наземная сервисная платформа и дроны, которые на ней "паркуются".

По словам руководителя лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН Антона Савельева, платформа может самостоятельно перемещаться по участку, ориентируясь на данные системы ГЛОНАСС. В конструкции имеются отсеки, так что платформу можно дополнительно оборудовать системой полива, или поместить в отсек семена и отправить платформу заниматься посевом, еще один вариант использования - обработка растений удобрениями. А еще в отсек можно собирать урожай.

В хоте исследований платформу и дрона тестировали на сборе урожая яблок. Беспилотники собирали яблоки с деревьев и складывали их в отсек платформы. Результат ученых обрадовал: роботизированный комплекс оперативно справился с задачей.

Исследователи полагают, что это только начало. Рутинная работа в аграрном секторе становится бичом для многих хозяйств. Найти работников не просто, на низкие зарплаты люди идти зачастую не готовы, повышение окладов неизбежно приведет к росту себестоимости продукции. Использование роботизированных комплексов позволит создавать в АПК высокотехнологичные места и расширять площади хозяйств.