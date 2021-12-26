Петербургские ученые научили роботов собирать урожай

Новости

На Москву идет сильная метель 14:55
В возрасте 92 лет умер экс-президент Греции Каролос Папульяс 14:51
В СФ прокомментировали требования ЕС компенсаций за импортозамещение 14:34
На Украине беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет 14:11
В центре Гамалеи назвали страны, где "омикрон" начал вытеснять "дельту" 13:19
Сенатор назвал хорошим сигналом предложение НАТО о консультациях с РФ 13:15
Оперштаб: В Москве выявлено 2180 новых случаев COVID-19 12:32
Премьер Испании назвал подарком окончание извержения на Канарах 12:28
Семак не хочет, чтобы Дзюба оставался в "Зените" 12:26
Россияне назвали самые любимые новогодние песни 11:43
Кабмин выделил 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах 11:24
Подруга нового президента Чили отказалась становиться "первой леди" 11:11
Юрист рассказал, что нельзя делать со старой банковской картой 11:10
Шойгу открыл в Подмосковье "Зимнюю сказку" 11:00
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь 10:54
Трое из семи участников группы BTS заразились COVID-19 в США 10:47
Умер лауреат премии "Грэмми" Джей Ди Кроу 10:31
СМИ: Столтенберг может созвать Совет Россия-НАТО 12 января 10:11
СМИ сообщили о возможной встрече России и Германии по Украине 10:05
Под Курском три человека погибли в ДТП 09:46
Умерла певица Ванда Янг из группы Marvelettes 09:33
Вооруженный злоумышленник арестован на территории Виндзорского замка 09:23
Подготовка к ЕГЭ: тест из заданий, в которых чаще всего ошибаются 09:20
В Израиле введут дополнительные коронавирусные ограничения 08:54
Юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
26.12.2021 14:57
Рубрика: Общество

Петербургские ученые научили роботов собирать урожай

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Международная исследовательская группа, в которую вошли ученые из Германии, Сербии, Турции и России, разработала систему, которая позволит применять робототехнику при рутинных сельскохозяйственных работах.

Фото: iStock
Уральский вуз создаст лабораторию для изучения вечной мерзлоты

Нашу страну в исследовательской группе представляли ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН. Как сообщили в пресс-службе центра, в состав робототехнического комплекса вошла наземная сервисная платформа и дроны, которые на ней "паркуются".

По словам руководителя лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН Антона Савельева, платформа может самостоятельно перемещаться по участку, ориентируясь на данные системы ГЛОНАСС. В конструкции имеются отсеки, так что платформу можно дополнительно оборудовать системой полива, или поместить в отсек семена и отправить платформу заниматься посевом, еще один вариант использования - обработка растений удобрениями. А еще в отсек можно собирать урожай.

В хоте исследований платформу и дрона тестировали на сборе урожая яблок. Беспилотники собирали яблоки с деревьев и складывали их в отсек платформы. Результат ученых обрадовал: роботизированный комплекс оперативно справился с задачей.

Исследователи полагают, что это только начало. Рутинная работа в аграрном секторе становится бичом для многих хозяйств. Найти работников не просто, на низкие зарплаты люди идти зачастую не готовы, повышение окладов неизбежно приведет к росту себестоимости продукции. Использование роботизированных комплексов позволит создавать в АПК высокотехнологичные места и расширять площади хозяйств.

В регионах Общество Наука Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин рассказал про ответ РФ при отказе НАТО дать гарантии безопасности
МИД РФ: Сроки и формат встречи Совета Россия-НАТО прорабатываются
В СФ прокомментировали требования ЕС компенсаций за импортозамещение
"Газпром" ответил на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу
СМИ сообщили о возможной встрече России и Германии по Украине
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год