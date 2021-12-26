Следствие попросило изменить меру пресечения Юрию Хованскому

В картотеке Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга появились сведения о ходатайстве по изменению меры пресечения блогеру Юрию Хованскому. Поданы они стороной следствия.

Ходатайство будет рассматриваться на заседании суда 29 декабря в 15.00.

Сейчас блогеру избрана самая суровая из всех возможных мер пресечения. С лета он находится в следственном изоляторе. Сам Хованский неоднократно ходатайствовал о смягчении меры, например, о домашнем аресте, но каждый раз суд оставлял его просьбу без удовлетворения, согласившись с доводами следствия о том, что блогер может участвовать в том, чтобы скрыть доказательства по его уголовному делу.

Напомним, блогера обвиняют в оправдании терроризма из-за песни, посвященной теракту на Дубровке.