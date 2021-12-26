СМИ сообщили о возможной встрече России и Германии по Украине

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак и советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плётнер договорились встретиться после продолжительного телефонного разговора в четверг. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Отметим, что официально эта информация подтверждена не была.

Напомним, в минувший вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Речь шла о предложениях Москвы по гарантиям безопасности и урегулировании внутриукраинского конфликта. Также российский лидер поздравил Шольца с началом работы на новой должности.

Ранее "РГ" писала о том, что Берлин, по словам нового канцлера, готов к конструктивному диалогу с Москвой.